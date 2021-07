Ya hace 50 años que Jim Morrison falleció a los 27 años uniéndose al famoso club de los los 27, grupo de artistas que tienen en común haber muerto a tan temprana edad, en el que también están Brian Jones, Janis Joplin o Kurt Cobain . Morrison fue el mítico vocalista de la banda de rock The Doors que a día de hoy sigue siendo un mito para los que vivieron en los 60 y 70 y los que lo descubrieron en décadas siguientes. El pasado fin de semana se cumplían 50 años de su muerte y muchos fans se trasladaron hasta su tumba en París para rendirle homenaje.

Una pareja española ha ido hasta la capital francesa no para ver la ciudad, sino para conmemorar el cincuenta aniversario de la estrella, "nuestro ídolo", decían a la Agencia EFE. Según relataron, es un sueño que siempre habían querido hacer, hasta por el 25 aniversario porque siempre han sido seguidores de Morrison, pero no ha sido hasta este momento cuando han cumplido esa promesa. Los que acudieron no solo rindieron tributo su obra, también llevaron puestas sus camisetas o le dejaban un ramo de flores u otros obsequios en su tumba.