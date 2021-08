Hay canciones cuyo poder de seducción es inconmensurable. Canciones que no solo no te cansas nunca de escucharlas, sino que cada vez que suenan se te clavan muy hondo y logran activar emociones dormidas. ' Imagine', la obra cumbre de John Lennon tras los Beatles y uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música pop, es una de ellas, y es noticia porque este año cumple medio siglo de vida. Y sigue protagonizando momentos que hacen historia:la pasada semana se convertía en el tema de apertura de la ceremonia inaugural de Tokio 2020 cantanda por Alejandro Sanz , John Legend, Angèlique Kidko y Keith Urban.

El caso es que aquel 'error' se mantuvo durante 46 años, hasta que en 2017 la Asociación Nacional de Editores de Música de Estados Unidos (NMPA), además de concederle a 'Imagine' el premio Centennial Song, el de la canción del siglo, reconoció a su eterna viuda como legítima coautora. Gustara o no esa decisión a los fans y a una buena parte de la crítica especializada, la cual nunca tuvo un concepto favorable de Yoko Ono por causa del control que ejercía sobre el archifamoso músico, lo cierto es que a tenor de lo declarado por Lennon aquella enmienda tendría que haberse producido mucho antes. No obstante, cabe apuntar que el poderoso contenido de esa canción no habría calado en la gente del modo en que lo hizo de no ser por la incontestable belleza de su melodía, un piano y una voz que desde las primeras notas te agarran el corazón y no lo sueltan.