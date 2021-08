Quizás, el videoclip de 'La fuerza del destino' sea uno de los más famosos de Mecano. ¿Quién no recuerda esas miradas ardientes entre Nacho Cano y Penélope Cruz? Se hace imposible creer que ella no fuera la protagonista absoluta de la letra que escribió Cano. Más aún, sabiendo que la fuerza del destino quiso que la actriz y el músico fuesen pareja un tiempo después de conocerse rodando el vídeo de la canción. El tema fue escrito mucho antes; por lo que no queda más remedio que pensar que el artista este enamoramiento lo experimentase con otra mujer. Y al parecer Nacho Cano la quiso mucho. Tanto, que no es la única canción que le dedicó. ¿Quién era la mujer le inspiró esta balada? Te contamos la historia en el vídeo.