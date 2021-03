Los primeros versos del álbum

Tras el anuncio del disco, no volvió a aparecer por sus redes hasta bien entrada la noche, más bien hasta la madrugada, una hora que ya sabemos que es de inspiración para los artistas, no tanto para los vecinos. Fue entonces cuando subió un post a su Instagram: "Supongo que la emoción no me deja dormir. Así que allá van los primeros versos", fue el texto que escribió en sus redes acompañándolo de un vídeo.