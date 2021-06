"Las historias de reencuentros son un género musical en sí mismo . Tuvo que llegar ella para sacarle los colores al cantautor circunspecto y solemne, empeñado en mostrar sus cicatrices. 'Calla', le dice ella, 'no quiero ser el verso que habite tus canciones de amor'. Solo incumplieron la promesa de olvidar", ha definido Serrano en la descripción del vídeo. Sobre el papel de Ede en la composición y el videoclip, ha destacado que su participación ha puesto "algo de luz a la sombra de mi voz en esta canción en que confieso haber bailado".

Al final del vídeo, ambos bailan en una pantalla compartida, cada uno por su lado, lo que ha supuesto un aluvión de carcajadas amables entre sus seguidores. El propio Serrano ha tenido que manifestarse en Twitter ante la sorna generalizada por sus pasos de baile, alegando que él es cantautor y no bailarín, encajando bien los chistes. "Aprovecho para presentarme a todos los decepcionados que esperaban encontrarse con Patrick Swayze bailando en Dirty Dancing en mi videoclip: hola, soy Ismael Serrano".

La respuesta ha venido después de la sorpresa de muchos fans, que no han tardado en reaccionar a los pasos de baile del cantautor madrileño. "Venía muy emocionada mirando el vídeo hasta que aparecieron tus pasos de baile y no pude no reírme".