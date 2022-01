Julio Iglesias, recuperado de la rotura de tibia y peroné: "Cantar en el Bernabéu me da angustia"

Julio Iglesias ha dado unas declaraciones a un programa de radio sobre su salud o su vuelta a los escenarios "en 3 o 4 meses"

El cantante admitió que Florentino Pérez le ofreció cantar en el Bernabéu, pero actualmente afirma que le produce "angustia"

Este tiempo fuera de los escenarios se ha sentido "vulnerable" ante el coronavirus y ve "fundamental" vacunarse

Pese a ser uno de los grandes artistas de nuestro país y uno de los nombres más reconocidos en la prensa del corazón no es muy común ver entrevistas o declaraciones, al menos en los últimos tiempos, por parte de Julio Iglesias. Según lo último que se ha sabido, el artista actualmente está residiendo en Bahamas, donde ha pasado los últimos tiempos en pandemia llevando una vida discreta de la que de vez en cuando sale algún resquicio a la luz. Ahora ha sido él mismo el que ha sorprendido participando en un programa de radio hace unos días en el que ha contado algunos detalles sobre su salud o su vuelta a los escenarios.

Pepe Domingo Castaño, gran amigo del cantante, presentaba libro en la tertulia El Partidazo de COPE y del que Iglesias es autor del prólogo, así que no dudó en intervenir desde la distancia para apoyar a su amigo y aprovechar para dar pistas sobre lo que el público puede esperar de él en los próximos meses.

"Estoy del carajo"

Su salud ha dado que hablar en los últimos meses tras unas fotografías que salieron a la luz en verano de 2020 andando con la ayuda de dos mujeres, visiblemente más delgado de lo que lo habíamos visto previamente. Sobre su estado fue claro, admitiendo que está mejor de lo que se dice. "Me rompí la tibia y el peroné, con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho, hecho una mierda. Ahora estoy perfectamente bien". Y no pierde el humor para hablar de su salud. "Cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces no sé cómo sobrevivo. Estoy del carajo".

Tanto que incluso ha dado pistas sobre su vuelta a los escenarios. Pese a que por el momento no hay fechas cerradas, al menos en nuestro país, ha confirmado que debido a su buen estado de salud que va a "empezar a cantar dentro de tres o cuatros meses". Además de su salud, tanto tiempo fuera de los escenarios también ha sido cosa de la pandemia y la covid-19.

Su opinión sobre la vacunación: "Es fundamental"

"No es que el covid me dé miedo, le tengo mucho respeto y vacunarse es fundamental", contaba a los micrófonos a la vez que reconocía que durante todo este tiempo ha estado protegiéndose, ya que considera que por su edad, 78 años, es una persona "vulnerable" ante el virus.

Además, en la charla aprovecharon para sacar su faceta futbolística, pues antes de la música recordarás que el fútbol fue su primera opción. Llegó a formar parte de la plantilla del Real Madrid como portero, compartiendo equipo con el recientemente fallecido Paco Gento, pero un accidente le llevó a abandonar su sueño deportivo y a emprender una carrera sobre los escenarios con el equipo blanco en su corazón.

La angustia de cantar en el Bernabéu

En el programa confirmó que el propio Florentino Pérez había contactado con él para que cantase en el Santiago Bernabéu, pero dijo que no porque le angustiaba "cantar en casa, con tanta gente, pendiente de la parte técnica. Prefiero cantar en cualquier otro lugar de Madrid que no tenga una exposición tan grande, aunque me hubiese encantado".