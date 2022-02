El legado de Kurt Cobian en el que habría sido su 55 cumpleaños: sus canciones más inolvidables

Kurt Cobain presentó 'About a Girl' durante su actuación en el célebre Unplugged in NY como: "Esta canción es de nuestro primer disco, la mayor parte de la gente no la conoce". Después Nirvana se marcó una de las canciones más bellas y especiales de la historia de la música . Una joyaza.

En 'Come As You Are' Kurt Cobain juraba y volvía a jurar que no tenía una pistola. El trágico final de su vida nos demostraría una cosa bien distinta. "Come As You Are" es tan importante que se ha convertido en el lema de Aberdeen en el estado de Washington. Ciudad natal de Kurt Cobain