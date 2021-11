La Lambada, Berlín, 1989: por qué el temazo brasileño ayudó a derribar el muro

Si había un tema que causó furor en 1989 ese fue 'La lambada'. Y eso que no lo tenía fácil porque aquí estaban pegando fuerte el 'Aquí no hay playa' de The Refrescos y 'Loco mía' de los ibicencos Locomía. Sin embargo, la canción brasileña tenía todos los ingredientes para triunfar; detrás había una inmensa operación de marketing.