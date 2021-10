Cuando 'Layla' vio la luz no tuvo gran acogida . Sin embargo, el paso de los años ha hecho que este canto desesperado de Eric Clapton al objeto de su deseo se haya convertido en uno de los temas de amor más destacados del rock . Cierto es que musicalmente es notable, pero la historia en la que se ven inmersos sus protagonistas ha sido decisiva en su reconocimiento . Y no hablamos de cualquiera, sino de personajes ilustres del rock británico de los 60 y 70. ¿A quiénes nos referimos? En el último capítulo de 'De dónde viene la letra de esta canción' hablamos del triángulo amoroso que dio origen a 'Layla', del grupo de Clapton, Derek and the Dominos .

Tras la separación de Cream, en 1970, Eric Clapton, cantante y guitarra, formó el supergrupo de blues rock Derek and the Dominos. Lo hizo junto a el tecladista Bobby Whitlock, el bajista Carl Radle y el baterista Jim Gordon. Tan solo lanzaron un álbum de estudio, 'Layla and Other Assorted Love Songs' (1970). En el disco está incluida 'Layla' que no tuvo demasiada repercusión hasta dos años después de su lanzamiento: en 1972 llego a situarse entre los primeros diez puestos de las listas inglesas y norteamericanas.