¿Es cierto que hace 30 años no había censura? Se tiende a pensar que entonces no había una dictadura de lo políticamente correcto . En esa idea tiene mucho que ver la propia Movida y la revolución cultural que surgió con ella. Todos recordamos las letras descaradas de Almodóvar y McNamara o las de Siniestro Total , sin ir más lejos.

Sin embargo, por aquel entonces no todo fue tan bonito como se ha pintado. Y sino, que se lo pregunten a Las Vulpes. Este grupo vasco de punk no sobrevivió a la polémica que levantaron en 1982. ¿En qué lío se vieron envueltas? ¿Fueron las únicas a las que persiguieron? Menéndez Flores vuelve a la carga en este nuevo episodio de 'La (otra) Movida' para hablarnos de las letras de esas canciones de los ochenta que seguramente ahora no pasarían el filtro de la corrección política.