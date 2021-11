Malou, la rumba y el barrio: "Rosalía no hace flamenco, el verdadero renovador fue Morente"

Malou, que no Malú, es el rey de la rumba, que no la 'rumbita'. Porque en el flamenco de verdad no todo vale y conviene puntualizar. Viva la rumba de verdad, la del sabor y el nervio de la mano derecha dándole fuerte a la guitarra ('con la chavala cerca del mar…'). Por ir al contexto, recordemos que Malou (60 años) nació en un pueblo de Cuenca y se crio y creció entre el barrio de Vallecas de Madrid, Cartagena de Indias (Colombia) y Francia, hijo de emigrantes españoles.