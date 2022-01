En la charla, McCartney reconoce que su mayor influencia para empezar a escribir letras fue la muerte de su madre, Mary, cuando tenía catorce años. Véase, por ejemplo, 'Let It Be', 'Yesterday' o ' I Lost My Little Girl'. También habla mucho de John Lennon, a quien recuerda con nostalgia y afecto. Junto a él firmó algunas de las mejores melodías del siglo XX.