En 1991 Metallica publicó 'The Black Album' que consiguió ser el disco metal más vendido de la historia. Con motivo de su 30 aniversario han decidido tirar la casa por la ventana con una edición remasterizada y un nuevo álbum, 'The Metallica Blacklist' En este proyecto, que verá la luz el 10 de septiembre, colaboran 53 artistas, algunos de los cuales poco o nada tienen que ver con el sonido de esta banda legendaria. Podremos ver a artistas como Miley Cyrus versionar 'Nothing Else Matters' o a Juanes interpretar 'Enter Sandman’, además de Elton John, Mon Laferte, Yo-Yo Ma o J. Balvin. "Hemos tratado de cubrir todo el espectro, desde músicos con los que hemos compartido el escenario. ¡Hasta algunos que ni siquiera habían nacido cuando se lanzó el álbum original!" ha explicado Metallica en un comunicado.