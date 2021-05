Con ganas de ligar, reivindicativo y homenajeando a los de su quinta: Miguel Ríos saca nuevo disco tras 13 años

Lo cierto es que Ríos no tenía intención de volver. En declaraciones a Esquire bromeaba diciendo que le "van a llamar mentiroso toda la vida" y que una vez su madre le dijo una frase que tiene grabada en su mente: "Niño, tú no te vayas a hacer viejo en el escenario, ¿eh?" . Pero parece que el mono de música y escenario han podido con él para hacer oídos sordos al consejo de su madre y embarcarse en este nuevo trabajo discográfico a sus 76 años tras vender más de 7 millones de discos en todo el mundo.

Un álbum cuidado y lleno de mimo

Que el disco se titule Un largo tiempo no es coincidencia, en un comunicado Ríos avanzaba que esas tres palabras salen del poema Para que yo me llame Ángel González , un texto sobre el que se siente "tan identificado que me bastaría con ponerle mi nombre para que fuera mi autobiografía" , señalaba. Un álbum personal que le hace especial ilusión lanzar. Hace solo una semana publicaba una foto firmando discos de preventa. "Qué ilusión haber dejado firmados vuestros CDs y vinilos. Solo una semana para que los podáis tener todos en vuestras manos", escribía.

A la espera de ver lo que promete el nuevo disco de Miguel Ríos, lo más seguro es que El blues de la tercera edad sea uno de los temas más especiales del álbum. Un tema que en su lanzamiento contó que estaba dedicado a "todos aquellos que nacieron a mitad del siglo XX y se curtieron en unos convulsos años y que, con reflexiva nostalgia, reivindica la lucha hasta el final". En el videoclip que acompaña al tema no estuvo solo, estaba junto a José Nortes a la guitarra y los coros, Edu Ortega con los violines y la mandolina, Luis Prado al piano, y Txetxu Altube con los coros.

"Ana se asoma a la ventana

Con una taza de café

Es su rutina cotidiana le gusta ver amanecer

Lleva una vida algo espartana

Su pensión es asistencial

Pero se siente afortunada

Por compartir con los demás

Nació a mitad del siglo XX

Es parte de mi generación

La que luchó contracorriente

Contra el padre y la tradición

Se curtió en las barricadas

Se alistó en la insurrección

Es feminista declarada

Y partidaria de la pasión

Pero en su, corazón suena el blues de la tercera edad

Un sutil aguijón de nostalgia

Llamado SOLEDAD

En el cristal ve su reflejo

Su belleza es la dignidad

Repite el mantra de un consejo

Ana no te rindas jamás

Y le da gracias a la vida

La tristeza no pasará, no, no, no.

Hasta el final de la partida

Le quedan sueños por soñar

Cuando en su corazón, suena el blues de la tercera edad

Un sutil aguijón de nostalgia

Buscará en su canción , Un conjuro para convocar

el mes de abril , un talismán, una coraza

Contra la soledad

De la tercera edad

Contra la soledad

De la tercera edad

Contra la soledad

Contra la soledad de la tercera edad"