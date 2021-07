Muere Joey Jordison, exbatería de Slipknot, a los 46 años de edad: "Nos deja los corazones vacíos"

Luto en la escena del rock y el metal. El exbatería y cofundador de la banda Slipknot, Joey Jordison, ha fallecido a los 46 años de edad, según ha confirmado su familia en un comunicado enviado a la revista Rolling Stone. Los motivos del fallecimiento, así como el lugar, no han sido concretados.

Antes de su marcha del grupo, en 2013, Jordison anunció que se le había diagnosticado una mielitis transversa, que había sido ocasionada por una esclerosis múltiple. Este hecho le impedía tocar tanto en estudio como en directo, especialmente al tratarse de ritmos tan frenéticos como los que practicaba con Slipknot. Sin embargo, no se ha confirmado que esta haya sido la causa de su marcha.

El punto de inflexión de su carrera fue el disco 'All Hope is Gone', publicado en 2008, que debutó en la posición número 1 de las influyentes listas Billboard 200. A partir de ahí su éxito fue en aumento y se sucedieron las giras internacionales, cruzando el charco y acudiendo a las distintas capitales europeas más importantes de nuestro continente.