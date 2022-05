Su vida privada no fue tranquila. Se casó y se divorció dos veces . "No sé qué me pasa a mí cuando firmo un compromiso. A veces siento que estoy firmando una sentencia de muerte ", ha dicho en alguna entrevista. En 1957 contrajo matrimonio con su pianista, Félix Lavilla, con el que fue "inmensamente feliz" durante 20 años y tuvo a sus tres hijos : Teresa , que le ha dado dos nietas y es ama de casa; Javier, dedicado a la grabación de discos de música clásica, y Cecilia , soprano lírica. Tras el divorcio, volvió a casarse, esta vez con el sacerdote José Rifá , que acabó retomando los hábitos cuando el divorcio fue efectivo. " Me quedé de piedra . Con la Iglesia soy un poco escéptica", declaró entonces.

Los últimos años de Teresa Berganza fueron apacibles. "Lo que más me gusta de este mundo es levantarme sin prisas; puedo dormir hasta 12 horas seguidas , algo que también es muy bueno para mi piel. Tengo la tensión muy baja, y hasta que me hago conmigo misma necesito mimos. Una vez en pie, vagueo un poco: mi gran ducha, mi gran masaje , mis llamadas de teléfono", explicaba hace unos años en El Mundo.

Por la tarde comenzaban las horas de mayor actividad. "Hago gimnasia, ensayo junto al piano , doy clase a mis alumnos en la Escuela de Música Reina Sofía , paseo por la lonja que rodea al monasterio, hago yoga, escucho a Vivaldi, Mahler o Mozart, según esté de humor. Desde que vivo aquí leo más la Historia de España; me seduce mucho Juana La loca. Antes de irme a la cama, hacia las diez, me encanta darme baños de contraste para mis pies cansados y ponerme mis mascarillas. Hay que tener fuerza de voluntad para seguir viviendo tan bien", concluía.

Se ha ido con dignidad, con la misma de su admirado Kraus ("un hombre digno hasta en la forma de morir"), y con el cariño de todos los aficionados al bel canto. Y con su particular toque -tan madrileño- de genio y figura: por deseo de la artista no habrá velatorio ni entierro público. La familia ha emitido el siguiente comunicado: "Addio de Teresa: 'Quiero irme sin hacer ruido… No quiero anuncios públicos, ni velatorios, ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya".