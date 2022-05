El machismo dentro de la música y letras del reggaeton es un debate que continúa caliente. Aunque existen artistas que apuestan por letras menos sexistas e incluso se ha producido un boom en las intérpretes femeninas dentro del género, existen otros palos de la industria que también tienen una gran carga de desigualdad y parecen tener más problemas para avanzar. Uno de ellos el rock and roll, según explicaba el artista Nacho Vegas.

Para Vegas el rock and roll es "más patriarcal" que el reggaeton a la hora de hablar de sexo en sus letras, especialmente por el hecho de que en las músicas urbanas "a veces hay ópticas machistas, pero también mujeres dando respuesta a eso". Pero, ¿quién da respuestas en el rock?

"En el rock and roll cuando se habla de sexo generalmente no hay una respuesta desde el otro lado, que sí se da con el reggaeton. De hecho, en las músicas urbanas se habla de sexo de una manera abierta y es algo que me hacía pensar que se había normalizado", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico asturiano.