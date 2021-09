Nevermind, el disco que el público masivo nunca entendió, cumple 30 años: radiografía de un álbum de época

Aquella tormenta de éxito, sin embargo, no fue entendida por el público general. Así lo confirmaba Cobain en una entrevista inédita publicada por Los Inrockuptibles. "Las personas que hicieron que 'Smells Like Teen Spirit' fuera un éxito, que compran la música que pasan en MTV, son chicos que van al colegio y a la universidad. Solo que no comprendieron que el mensaje era para ellos mismos, que la canción era un ataque contra el espíritu joven y no una celebración. Tengo que atenerme a la evidencia: el público masivo no entendió a Nirvana".