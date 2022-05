Jethro es fruto de una relación fugaz de Cave con la modelo australiana, pero no conoció a su padre hasta los siete años. Su detención se produjo el pasado 8 de marzo, cuando Lazenby, que había pasado la noche en la casa de su madre, le golpeó en la cara con la rodilla durante una discusión . En la vista posterior, el abogado del agresor alegó que sufría esquizofrenia. La acusación, en cambio, recordó que Lazenby tenía ya un historial penal, incluidas otras agresiones contra mujeres.

Aunque la carrera profesional de Nick Cave está repleta de éxitos, en lo personal ha tenido más sombras que luces. De la muerte de su hijo Nick, se pronunciaba hace unos meses a través de su blog: "Me di cuenta de que el trabajo era la clave para volver a mi vida, pero también me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor y que muchos de vosotros estabais, de una forma u otra, sufriendo vuestras propias penas".