Nikka Costa desarrolló una importante, pero breve carrera musical en la década de los ochenta.

Es madre de dos hijos y está casada con el cantante Justin Stanley.

Ha colaborado con Prince, Frank Sinatra o Britney Spears.

Puede que recuerden a una niña de pelo rubio y ojos claros que cantaba con tal solo 9 años en el Show del XXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 1982. Su nombre: Nikka Costa. Una niña prodigio que tenía todo un futuro prometedor por delante.

Con su tema 'On My Own' se metió al publico en el bolsillo, pero como muchos otros niños que comienzan pronto en el mundo de la música, el estrellato fue intenso pero breve.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nikka Costa (@officialnikka)

A sus 49 años, la artista ha desparecido del mapa mediático más popular, aunque sigue trabajando en el mundo de la música y aunque muchos no la reconozcan se codea con algunos de los artistas más importantes. Es hija del famoso director de orquesta y productor musical Don Costa, y de una compositora de letras llamada Terry Ray Costa, un entorno donde impulsar su carrera era sencillo y cómodo.

La cantante combina en su música elementos del soul, funk y blues, además de otros géneros. En su carrera ha colaborando con grandes como Prince, con el que compartió escenario con el tema 'Push & pull' en The Aladdin de Las Vegas, Frank Sinatra que fue una pieza importante en su carrera y la cantante Britney Spears con la que anunció una gira de ambas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nikka Costa (@officialnikka)

¿Qué ha sido de ella?

En los últimos años, Nikka Costa dedica parte de su carrera musical en salir de gira con otras bandas y solistas como la canadiense Nelly Furtado y la banda británica Coldplay. Aunque también saca algún que otro single como solista.

Desde aquel primer disco llamado con su nombre artístico en 1981, Nikka ha continuado en el mundo de la música, aunque anunció que dejaba de estar bajo la tutela de Virgin Records y tenía la intención de compra ella misma un sello discográfico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VITROLA FLASHBACK (@vitrola_flashback)

Lanzó varios álbumes, entre ellos 'Fairy Tales' (1983) y 'Here I am... Yes, it's me' (1989). Después de unos años de silencio y siete años desde su último proyecto discográfico, en 1996 regresó con su disco 'Butterfly Rocket', más cercano al género rock. En 2001 lanza 'Everybody Got Their Something', pero no tiene un gran éxito y únicamente vende en Estados Unidos 250.000 copias.

A estos discos les siguieron 'can'tneverdidnothin' (2005), 'Pebble to a Pearl' (2009) y el último 'Nikka & Strings, Underneath and in Between' (2017).

Mitad japonesa, mitad americana

Un dato muy curioso en la biografía de Costa es que es japonesa, ya que nació durante un viaje de sus padres a Japón el 4 de junio de 1972.

Sin embargo, su crianza y adolescencia transcurrió en Estados Unidos. Allí, comenzó a debutar en la música desde su niñez, y siempre contó con el apoyo incondicional de sus padres.

Aunque es en Australia y Alemania donde triunfó en su carrera musical, también era conocida, en menor escala, en Norteamérica.

Su vínculo con Frank Sinatra

Decía Nikka que Frank Sinatra era como un abuelo para ella. Antiguo amigo de su padre, le ayudó mucho durante su carrera profesional y llegó a producirle algunos de sus éxitos y álbumes, como 'My Way' con la canción que también toma ese nombre y con la que se impulsó su popularidad a nivel internacional.

Además de este, grabó varios discos que se convirtieron en Disco de Platino por sus ventas, con canciones como la balada 'On My Own' o su canción 'Everybody Got Their Something' que salió en el soundtrack de la película 'Coach Carter'.

Su familia

Nikka está casada con el compositor y cantante Justin Stanley. De este matrimonio nacieron dos hijos: la artista dio a luz a su primer hijo Suede en septiembre de 2006, y en 2013 nace una niña llamada Sugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nikka Costa (@officialnikka)