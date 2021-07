Algunos de los nombres que han pasado a la historia de la música simplemente son producto de las prisas como " The Rolling Stones ". Sus satánicas majestades se encontraban en un hotel cuando recibieron la llamada de los redactores de una revista. Necesitaban urgentemente el nombre de la banda para anunciar uno de sus conciertos, y como no se les ocurría ninguno cogieron el disco de Muddy Waters que tenían en ese momento y eligieron una canción: "Rolling Stones blues". Sin embargo, la mayoría del público cree erróneamente que se debe a la conocida "Like a Rolling Stone" de Bob Dylan.

Otros grupos eligen su nombre artístico haciendo juegos de palabras simples , como unir las iniciales de los componentes en el caso de ABBA (Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad) o los hermanos Gibb que comprimieron su nombre en inglés, "The Brothers Gibb", hasta convertirlo en uno más sonoro y fácil de recordar: "The Bee Gees".

Otras veces, estos juegos son más complejos. "The Beatles" es una combinación de la palabra beetle ('escarabajo' en inglés) con "beat" (ritmo) para que aludiera a su estilo de música. Fue una idea de Stuart Sutcliffe, el bajista original del grupo, que buscaba un nombre similar a la banda que acompañaba en la década de los 50 a su admirado Buddy Holly: The Crickets ("Los grillos").

"Led Zepellin" que surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, baterista de "The Who". Durante una sesión de grabación con ellos dijo que la banda fracasaría y caería "como un zeppelin de plomo". Hundidos estaban los hermanos Knopfler y su banda cuando decidieron rebautizarla con el nombre de "Dire Straits". No eligieron estas palabras por casualidad, pues significan "serios aprietos" o "situación desesperada", en una clara alusión al mal momento económico que atravesaban. Todo lo contrario a "The Pixies", palabra sacada al azar del diccionario por los miembros del grupo, y que decidieron quedarse porque les gustó cómo sonaba. En realidad, los "pixies" son pequeños duendes o hadas conocidos en el folclore británico.