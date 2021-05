Pablo Iglesias ha dejado la política tras las elecciones del 4M en Madrid

Sus últimas palabras al presentar su dimisión han sido: "No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui"

Se trata de la letra de la canción 'El necio', del cantautor cubano Silvio Rodríguez

Pablo Iglesias deja la política tras las elecciones del 4M en Madrid. La noticia llegó tras conocerse la victoria de Isabel Ayuso en la comunidad autónoma. El hasta entonces líder de Unidas Podemos había dejado anteriormente su cargo como vicepresidente del gobierno para representar a su partido en las autonómicas, tomádole Yolanda Díaz el relevo.

En la noche electoral, Iglesias fue el último de los candidatos en hablar públicamente. Con un discurso en el que asumía su derrota en los comicios, con 10 escaños, quedando en quinta posición solo por delante de Ciudadanos, Iglesias decía adiós a sus cargos y a la representación política desde el partido que, como Podemos, fundara en marzo de 2014, hace siete años. Lo hizo, como es costumbre en el politólogo, tirando de referentes culturales.

Una canción de Silvio Rodríguez fue la elegida por Pablo Iglesias para cerrar su último discurso como líder de Unidas Podemos. Tras decir que su figura no contribuye a "sumar" al futuro y las políticas de su partido. "Seguiré comprometido con mi país, pero no voy a ser un tapón para la renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política". Iglesias se despidió citando: "No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre". Palabras extraídas de la canción 'El necio' que el cantautor cubano de 74 años publicó en 1992 en su álbum 'Silvio'.

Como artista multidisciplinar referente de la Revolución cubana, las letras de Rodríguez también abordan el ideario revolucionario de izquierda. 'El necio' es la historia de alguien que lucha por sus ideales hasta el final, "sin tener precio" y "muriendo como viví". Esto es lo que dice su letra:

'El necio', de Silvio Rodríguez

Para no hacer de mi icono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso

Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un "hijo nuestro"

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví (x6)



Dicen que me arrastraran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo