Hace veinte años tuvo lugar una de esas alineaciones de astros que pasan a la historia. Pau Donés, Luciano Pavarotti y Celia Cruz se subían juntos a un escenario . Ocurría el 29 de mayo de 2001 en Módena, la ciudad italiana donde el tenor decidió reunir a sus amigos artistas para el concierto 'Pavarotti and friends' . Por aquel entonces Pau Donés ya cosechaba éxitos con Jarabe de Palo , pero aún estaba lejos de nacer el mito.

Barry White, Tom Jones, Anastacia o Deep Purple fueron otros de los artistas que en el mismo concierto destinado a recaudar fondos a los niños de Afganistán. Y el plantel, impresionó a Donés, el único español que se coló en la alineación aquel año. Jarabe de Palo acababa de sacar 'De vuelta y vuelta', pero la carrera que ya estaba más que consolidada aquí tras el éxito de 'Depende' y 'La Flaca' , no le quitó los nervios.

"Cagado de miedo" antes el encuentro

Jamón y vino para aliviar la tensión

El vino y el jamón elegidos fueron nada menos que un jamón de Guijuelo y una caja de seis botellas de un Enate Reserva Cabernet Sauvignon. O como él mismo diría: "Un vinazo made in Somontano con el que siempre quedas bien". A Pavarotti le gustó, tanto que lo agarró como si de una guitarra se tratara y lo empezó a rasguear. Del destino final del jamón no se conocen los datos, pero sí sabemos lo que aquel encuentro jamón mediante significó para Donés: "Actuar en el escenario con Celia Cruz y Luciano Pavarotti es una de esas cosas que contaré muy orgulloso a mis nietos cuando me pregunten por mi vida de músico".