No, no está muerto. Paul McCartney está vivito y coleando. Y hoy el bajista de The Beatles cumple 79 años. Atrás quedan las teorías conspirativas que intentaron hacer creer que Macca – así le llama la prensa británica – no era Paul; su divorcio multimillonario con Heather Mills; o la pérdida de seres queridos como su esposa, Linda McCartney, y sus amigos John Lennon y George Harrison. Si hay algo que mantiene vivo el espíritu del artista es el hecho de seguir haciendo música. Todo empezó con una trompeta que le regaló su padre y que acabó sustituyendo por una guitarra; él quería cantar y también poder ligar más. El resto es historia: el músico es responsable de algunos de los mayores éxitos del icónico grupo inglés. En el vídeo repasamos su historia a través de algunas de las canciones que compuso y que están aferradas al imaginario colectivo. Dale al play.