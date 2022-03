A nivel internacional, en las décadas de los 50 y los 60, había cantantes de pop y de folk, también de soul y de funk; en España, además, contábamos con coplistas y flamencas. Sin embargo, en el rock, la irrupción de la figura de la groupie – que describe de forma exhaustiva el reportaje de 1969 de The Rolling Stones, 'Groupies and Other Girls'- anunció, de algún modo, el papel restringido que tendrían las mujeres en la cultura en los años posteriores. Aun así, no hay que olvidar que sí hubo algunas músicas que exploraron el lado más salvaje del rock, como Grace Slick de Jefferson Airplane o la 'Bruja Cósmica', Janis Joplin, entre otras.