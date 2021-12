Como gran artista que es, incluye su versión de 'El Tamborilero'. La versión más antigua de este tema se remonta a 1941 en Estados Unidos, en el estado de Missouri. Allí la pianista Katherine Kennicott Davis transcribió un antiguo manuscrito de origen checo que adaptó al inglés, firmándolo bajo el pseudónimo de C. R. W. Robertson, titulándolo como 'Carol of the Drum'.