¿Por qué Bono ha revelado que le avergüenzan las canciones de U2?

U2 es una de las bandas de rock más importantes de la década de los 80

La formación de Irlanda del Norte alcanzó en esta década el máximo reconocimiento mundial tras el lanzamiento de su quinto disco, The Joshua Tree, que ha sido elegido recientemente por los ingleses como el mejor disco de la década de los 80

Recientemente, sin embargo, su líder, Bono, ha admitido que se avergüenza de sus canciones

La década de los 80 está considerada como la etapa dorada de la historia de la música. A pesar de que una investigación de 2019 elaborada por la Universidad de Nueva York dictaminó que los 60 fueron los mejores años en lo que a música se refiere, los 80 han quedado grabados en el imaginario colectivo como la época de oro del sector.

A pesar de que la nostalgia puede haber influido en este recuerdo, la realidad es que los 80 nos dejaron algunos de los grupos y artistas más importantes de la actualidad. Esta época nos presentó a dos de los grandes grupos de rock de la historia: Bon Jovi y Guns n’ Roses, nos emocionó con el vozarrón de Whitney Houston, nos hizo bailar con los grandes hits de Madonna recogidos en su Like a Virgin, su segundo álbum, y hasta nos regaló ese icónico Devuélveme a mi chica de Hombres G, un temón que sigue moviendo a los jóvenes incluso hoy en día.

Además de darnos a conocer a un buen número de nuevos artistas, los 80 también sirvieron para consolidar la carrera de otros grandes grupos y cantantes que ya habían empezado a hacer sus pinitos en el mundo musical. Una de estas bandas que en los 80 logró posicionarse como uno de los grandes nombres del panorama musical fue U2.

Formada en 1976, la banda de rock alternativo de Irlanda del Norte liderada por Bono alcanzó durante esta década el máximo reconocimiento mundial con el lanzamiento de su quinto disco, The Joshua Tree, el álbum que los catapultó a la fama y que incluye temas tan mundialmente conocidos como "Where The Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” o “With or Without You”.

Bono se avergüenza de sus canciones

Con más de 25 millones de ejemplares vendidos, The Joshua Tree es uno de los álbumes más destacados de la historia del rock y el primero del grupo en ganar un Grammy como mejor disco del año. Para los oyentes del programa Sounds of the 80s de la BBC Radio 2, es también el mejor disco de toda la década de los 80, según una encuesta realizada en 2020, en la que se impuso a otros grandes discos como Brothers in Arms, de Dire Straits, o Thriller, de Michael Jackson.

A pesar del cariño del público y de la popularidad de la que aún gozan hoy en día la mayoría de los temas de la banda, que tras la publicación de The Joshua Tree sacaron diez discos más, el legendario Bono no parece sentirse muy satisfecho con su trabajo hasta ahora.

Así lo reveló durante una entrevista con el podcast norteamericano ‘Awards Chatter’, en la que reveló que se avergüenza de sus propias canciones y que no le gusta su voz.

“Cuando voy en coche y suena una de nuestras canciones en la radio me pongo de color escarlata, como decimos en Dublín cuando queremos decir que estamos muy avergonzados”, confesó. “La canción que más puedo escuchar es Miss Sarajevo, con Luciano Pavarotti: las otras hacen que me muera un poco de vergüenza”, continuó, antes de admitir que “Vertigo” es la canción de la que más se siente orgulloso.

Durante la entrevista, el cantante también habló de sus discos, y admitió su álbum debut, Boy, y los discos que le siguieron contenían un material “más único y original” en lo que a letras se refiere. Sin embargo, considera que no fue “detallista en muchas otras letras”. “Cuando miro hacia atrás y las veo digo: '¡Dios!'”, afirmó.

Bono, que considera que se convirtió en cantante “hace relativamente poco”, también recordó una anécdota de la década de los 80, en la que el fallecido Robert Palmer le dijo a Adam Clayton, el bajista de U2, si alguna vez “le dirás a tu cantante que simplemente baje un poco las notas? Se haría un favor a sí mismo y a su voz. También nos haría un favor a todos los que tengamos que escucharlo”.