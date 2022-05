¿Por qué Bono, el vocalista de U2, siempre lleva gafas de sol?

Bono, el vocalista irlandés del grupo de rock U2 , parece que se esconde tras sus gafas. Sin embargo, hace años en una entrevista de un canal de televisión se desveló por qué Bono siempre lleva gafas de sol. En Uppers hemos querido recordar a qué se debe que las use tanto en interiores como en la calle aprovechando que este 10 de mayo ha cumplido 61 años.

Sus gafas no son un complemento de su vestimenta que seleccionó en el pasado como integrante de un grupo de rock. Bono, que en realidad se llama Paul David Hewson, reveló durante uno de los programas de Graham Norton, emitido por la BBC ONE en 2014, que la razón por la que siempre utiliza gafas de sol está en que sufre glaucoma , una enfermedad que le diagnosticaron hace ya tres décadas. Por este motivo elige gafas más claras para permanecer dentro de una estancia y más oscuras al aire libre con la intención de proteger sus ojos de la luz.

El problema es que el glaucoma avanza sin mostrar ningún síntoma hasta que la enfermedad está muy avanzada y el daño en la visión ya es importante y hasta ocasiona ceguera . Aunque sí que se genera una pérdida de visión lateral, no se percibe porque el cerebro la compensa. Otro factor de riesgo junto a la hipertensión ocular son los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, las enfermedades vasculares, la miopía o la diabetes.

Sabemos que Bono padece glaucoma desde hace unos 30 años y que es evidente que se lo diagnosticaron a tiempo . Probablemente se haya sometido a diversos tratamientos, pero no ha informado al respecto. Durante esa entrevista aseguró que "recibo buenos tratamientos y todo va bien". En aquel momento estaba promocionando un nuevo disco de U2, Songs of Innocence, y con ironía destacó que seguro que a partir de ese momento sus seguidores pensarían: “Pobre del viejo y ciego Bono”.

En 2017 la banda irlandesa lanzó el disco Songs Of Experience. En noviembre pasado, Edge, el guitarrista, teclista y corista anunció que estaban trabajando en un nuevo álbum, tras publicar la canción Your Song Saved My Life, que forma parte de la banda sonora de la segunda película ¡Canta!