El videoclip de Girls Just Wanna Have Fun ha hecho historia al superar los mil millones de visitas en Youtube

La canción de Cindy Lauper es uno de los temas más conocidos, versionados y referenciados de la historia

Convertido en un himno feminista, la canción original de Robert Hazard contaba una historia completamente diferente, pero Lauper supo darle la vuelta para que conectase con las mujeres de todo el mundo

Han pasado ya casi 40 años desde su lanzamiento, pero Girls Just Wanna Have Fun acaba de hacer historia al convertirse en una de las canciones más reproducidas de todo internet. El videoclip de este clásico atemporal de Cindy Lauper, que se subió a Youtube en octubre de 2009, ha superado los mil millones de visitas en la plataforma, convirtiéndose en la primera canción interpretada por una mujer y en la quinta de toda la década de los 80 en alcanzar esta apabullante cifra.

La hazaña, que fue celebrada por Lauper en sus perfiles sociales, ha remarcado la enorme popularidad del tema, una de las canciones más versionadas, conocidas y referenciadas de la historia.

Según las propias estadísticas de Youtube, a lo largo del año pasado la canción recibió una media de 300.000 visitas diarias, y solo hace falta echar un vistazo a los talent show, programas musicales, series y películas de nuestra parrilla de entretenimiento para darse cuenta de la vigencia que, incluso hoy, sigue teniendo la canción: desde servir como título para una película de 1985 a aparecer en Operación Triunfo o sonar en series como la reciente Veneno, Girls Just Wanna Have es un clásico inmortal, un elemento totalmente ligado a nuestra cultura que en este nuevo siglo se ha alzado como himno del movimiento feminista.

Girls Just Wanna Have Fun: un éxito feminista

La relación de Girls Just Wanna Have Fun con el feminismo no es, sin embargo, nueva. Al contrario, y a pesar de que mucha gente no sea consciente, el clásico de Cindy Lauper es un tema completamente político que desde sus inicios buscó convertirse en un lema para todas las mujeres del mundo.

“Cuando puse mis feministas manos sobre ella, supe que quería convertirlo en un himno para todas las mujeres”, declaró la propia intérprete en un comunicado.

A pesar de que Cindy Lauper fue la que popularizó la canción, incluida en su álbum debut She’s So Unusual, el tema original de Girls Just Wanna Have Fun data de 1979 y es obra del intérprete y compositor Robert Hazard, que canta la historia de un hombre joven y promiscuo que excusa su actividad sexual arguyendo que las chicas solo “quieren divertirse con él”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cyndi Lauper (@cyndilauper)

Al escuchar la canción, y ante la posibilidad de poder incluirla en su álbum debut, Lauper decidió adaptar la letra para eliminar su fondo machista y transformar su significado otorgándole una perspectiva feminista que, lejos de culpabilizar, reivindicaba la sexualidad y el derecho de la mujer a ser como los hombres.

“No quiere decir que las mujeres solo quieran follar”, declaró la cantante durante una entrevista con The Atlantic de 2014. “Solo significa que las mujeres quieren tener las mismas experiencias que los hombres”, sentenció.

El carácter reivindicativo del Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper conectó de lleno con el movimiento feminista de los 80, que por aquella década ya empezaba a tomar fuerza dentro de la conciencia colectiva, pero la fuerza de la canción no recae exclusivamente sobre su letra, sino que se extiende también a su videoclip, donde vuelve a reflejarse el gran objetivo de Lauper de lograr un himno que represente a todas las mujeres del mundo, sin excepción.

En él, Lauper aparece acompañada de mujeres de distintas etnias, siendo uno de los primeros en todo el mundo en contar con actrices que se alejaban de la normatividad blanca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cyndi Lauper (@cyndilauper)