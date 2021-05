Pongámonos en situación. La transacción sobre la discografía de Dylan fue definida como una de las adquisiciones más importantes en la historia de la música, pues estamos hablando de más de 600 canciones. Desde entonces, aunque no ha trascendido la cifra final, los medios estadounidenses, como The New York Times, estiman esa venta en 250 millones de euros . Ahora será Universal la encargada de recaudar los ingresos que se obtengan por sus temas.

Vía rápida para obtener liquidez

Una de las claves de estas acciones está en la liquidez . Las ventas de discos ya no son lo que eran y venimos de un año de sequía de conciertos y eventos , gran parte de los ingresos actuales de los artistas. Esto no es nuevo, ya en 2006 Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain , vendió la mitad del repertorio del artista por necesidades económicas. De esta manera los artistas se aseguran una grandísima cantidad de dinero ante la incertidumbre de cuándo se podrán realizar grandes eventos en directo.

La posibilidad de que se hagan virales

Imaginemos que una de las canciones de estos artistas pone la banda sonora a un reto viral en esa red social. Las escuchas se mantendrían en aumento y, por tanto, el valor de las canciones irían al alza. Pero no solo hablamos de redes sociales, también de series o películas. Forbes pone el ejemplo de Friends, una serie estrenada hace más de 25 años que sigue reponiéndose en televisión y en plataformas digitales. Solo por el número de reproducciones de la cabecera, ¿cuánto se podría ganar por el mítico I'll be there for you?