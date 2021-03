Martín Martínez, maestro (47 años)

Martín lo corrobora: "El tiempo me ha permitido descubrir en las entradas un valor inesperado. Fui el menor de seis hermanos, todos ellos grandes amantes de la música, por lo que tuve el privilegio de adelantar mi inmersión en los conciertos. Sin embargo, durante muchos años lo viví como algo ordinario y mundano. Disfrutaba, pero creo que subestimaba el placer que me causaría ahora redescubrir aquellas viejas entradas. Quizás si las hubiese arrojado a la papelera, parte de aquellas vivencias las tendría ya más que olvidadas".

Este maestro mallorquín se declara devoto incondicional, seguro que uno de sus mayores entusiastas, de Loquillo. " Cada entrada me devuelve ratos de risas, amistad, pasión, reencuentros y mucho rock and roll. No me acuerdo exactamente cómo empezó mi manía de guardar con tal afán tanto las entradas como los carteles, las camisetas o incluso las baquetas que me regaló en uno de los conciertos el batería Laurent Castagnet. Hoy forman parte de mi ADN, igual que los recitales de Miguel Ríos, Radio Futura y, en general, todos aquellos músicos que formaron parte de la movida".

En cada trozo de papel está escrito un episodio de su vida. "No es solo el espectáculo en sí, sino todo lo que lo envuelve: la aventura de conseguir un pase, el disfrute de la música antes, durante y después del concierto, la emoción de seguir a tus ídolos y cantar con ellos, la indescriptible sensación de compartirlo con amigos y personas que, gracias a estos recuerdos en papel, se fijan en tu memoria para siempre". Ni siquiera hoy, cuando los trámites se hacen por internet, está dispuesto a perder la magia de la entrada . "Siempre las pido impresas y a color, aunque me cuesten un poco más".

José Esteban, médico (53 años)

La primera confesión de este cardiólogo residente en Madrid es el modo de organizar las entradas: por romances. Las últimas corresponden a los conciertos a los que asistió con Beatriz, su pareja actual, aunque ella no conoce el criterio de su clasificación. "Es la única mujer que ha conseguido llevarme a su terreno en cuanto a gustos musicales y puedo cantar con ella la mayoría de sus temas preferidos , desde 'La puerta violeta', de Rozalén, una canción necesaria, hasta 'Me duele la cara', de Hombres G".

"A la espera de que se reanude la normalidad, prefiero disfrutar de su música en casa y agarrarme a lo que tuve ocasión de vivir. Fue su única parada en España dentro de la gira de despedida 'Farewell Yellow Brick Road'. Dos horas y media en las que repasó lo mejor de su repertorio. Se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso. Vestía una sus llamativas chaquetas. Derrochó vitalidad y se le veía feliz. El público no dejó de aplaudir. Me gusta volver a esos momentos tan emotivos y el hecho de tener la entrada impresa en mi colección me ayuda a evocar la intensidad de aquella noche. No me desprendería de ninguna porque todas generan alguna emoción".