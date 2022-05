A los fanáticos les encanta imaginar posibles conspiraciones de todo tipo y la música no se libra. Con The Beatles se produjo una auténtica revolución. Fue como si millones de jóvenes despertaran de un letargo y quisieran vivir y morir solo por los cuatro músicos que componían esta increíble banda. Pero a muchos de ellos les debió afectar…

Pasadas las 11 de la mañana de un caluroso 8 de agosto de 1969, James Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, los cuatro músicos de The Beatles, tenían que cruzar la esquina de Abbey Road y Garden Road por el paso de peatones , en el barrio de St. John´s Wood de Londres. Es el lugar que habían elegido para tomar una foto con la que ilustrar el álbum recién grabado en los estudios EMI, localizados a unos metros de allí. Nadie imaginó que ese disco y esa foto fueran a dar la vuelta al mundo hasta convertirse en un icono de la cultura pop. La idea era que los cuatro cruzaran la calle mirando al frente y a un paso coordinado.

En realidad, el fotógrafo escocés Ian McMillan , que se había subido a una escalera plegable, no tenía mucho tiempo para tomar la instantánea . Un agente iba a desviar el tráfico como mucho durante 10 minutos. En la foto elegida para la portada, Paul iba descalzo, pero en otras tantas tomas que después circularon llevaba unas sandalias puestas, el grupo cruzaba la calle en dirección contraria, todos miraban al suelo o no mantenían esa misma distancia entre ellos.

Tras el lanzamiento del álbum en 1969, muchos fanáticos de los cuatro músicos empezaron a creer que Paul McCartney había muerto tres años antes en un accidente de coche y que lo había reemplazado William Shears Campbell, un hombre que supuestamente ganó un concurso gracias a su gran parecido con Paul. Lo que es incomprensible es cómo muchas de esas personas mantuvieron viva tanto tiempo esa teoría. Después de sacar a la luz el disco Abbey Road, McCartney escribió e interpretó canciones tan famosas como Let it be, Blackbird o Golden Slumbers y siguió ofreciendo conciertos y lanzando discos en solitario en una brillantísima carrera.