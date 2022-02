Según detalla la publicación, en esa entrevista improvisada, Raphael dijo: “Canto 100 veces mejor que él, y mis actuaciones son divertidísimas, y las suyas, aburridísimas”. También aseguró que “hace 15 años Julio Iglesias me llevaba las maletas y me llamaba maestro”.

Las declaraciones debieron echar más leña al fuego y esa supuesta rivalidad acabó enfrentándoles más. Julio Iglesias le contestó aprovechando una entrevista en el mismo dominical: “Raphael solo debería abrir la boca para cantar… Yo estoy triunfando en todos los sitios y él no se come una rosca. Raphael se inventa chismes”.

En otro medio Julio Iglesias declaró que “a mí personalmente no me ha hecho nada, pero no se puede tolerar lo que él anda diciendo por ahí. Como decir que va a grabar un disco con Tina Tarner”. También se puede leer en una nueva publicación la respuesta de Raphael: “No le voy a hacer el juego a ese señor. No me interesa. Si le duelen los buenos artistas ¡Que se joda! Que se dedique a sus girls y a sus leches”.