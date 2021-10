Nadie prestó la suficiente atención a los Kinks; parecía que el público tenía ojo para otras bandas del momento. Aun así, al grupo liderado por Ray Davies, se le ha considerado (casi desde el principio) una de las mejores formaciones rock de la historia. En su haber cuentan con temas que se apoderaron de una época y de toda una generación: 'You Really got me', 'All Day and Al lof the Night', 'Sunny Afternoon', 'Waterloo Sunset' y, por supuesto, 'Lola', de su disco álbum 'Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One’ (1970).