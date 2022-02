Rafa Almarcha, creador del grupo 'Siempre Así': "A mis hijos de 20 les digo que sin ilusión estás muerto"

Pues seguramente no lo hubiera grabado aún si no es por la pandemia. Piensa que durante el confinamiento los Siempre Así no podíamos ni vernos para ensayar, algo que para nosotros es como respirar. Yo soy músico y no puedo vivir sin hacer música, y este disco en solitario es una idea que me rondaba por la cabeza desde hace tiempo que no veía la ocasión de llevar a cabo. Con 50 o 60 conciertos al año con Siempre Así era imposible encontrar el tiempo necesario para grabarlo. Este tiempo libre por desgracia para todos llegó de manera obligada durante la pandemia y sentí que debía aprovecharlo.