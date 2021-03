"Encuentro algo sospechoso"

"Yo no las tengo todas conmigo con la vacuna. Encuentro algo sospechoso porque desde el momento cero se buscó una vacuna en vez de un tratamiento. Sabiendo que las farmacéuticas son uno de los grandes negocios junto con el armamento y las drogas, la verdad es que ya empiezo a ver algunos fantasmas", comenta el artista en la entrevista cuando le preguntan por el proceso de vacunación en nuestro país.

En todo caso, las vacunas han sido aprobadas por la Unión Europea y entidades médicas para su inoculación, además de ser estudiadas pasando todos los filtros e investigaciones necesarios para confirmar que son seguras y eficaces para la población , pero el cantante afirma que, para él, "no está del todo testado que esa vacuna no vaya a tener en un plazo medio efectos secundarios", añadiendo que piensa que vivimos en el momento en que más desinformación existe.

En defensa de Miguel Bosé

A pesar de que sus sospechas sobre la vacuna no van por la vía negacionista que han expresado Bosé o Abril, lo cierto es que el cantante sí que ha querido defender a su compañero de profesión , al cual le bloquearon la cuenta de Twitter tras sus mensajes, en especial por el comentario de que en Bolivia se utilizaba dióxido de cloro para tratar el virus, algo que el propio ministerio de Salud del país tuvo que desmentir.

Sobre ello, Sánchez ha comentado que el cierre de la cuenta de Miguel Bosé le parece "dictatorial, porque puedes estar de acuerdo o no pero no veo normal que se silencie", afirma en la entrevista. "Ni siquiera se puede protestar", prosigue. También ha tenido palabras para los políticos, ya que en su opinión están improvisando la gestión y lo que "necesitamos son buenos gestores, no gente que se esté tirando los trastos y haciendo política con el mal de todos".