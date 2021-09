Lo prometido es deuda. Instrumental y sin masa social suficiente (todavía) como para cantarla a coro, lo primero que suena en el piano es 'Mi gran noche' de Raphael. Son las diez y cinco. Antes, en la calle y en el momento justo de abrirse las puertas Jose Luís, uno de los pianistas, se confiesa. La pregunta era obligada: "¿habrás estado ensayando estos meses?" La respuesta: "Ni me he acercado a un piano". No se nota. Los cuatro artistas, verdaderos protagonistas sin pretenderlo de la noche 'tonidosiana' bordan los temas según van cayendo. Todos los clásicos. María la Portuguesa, Mediterráneo, Un velero llamado libertad, Qué tiene la zarzamora, El Rey, Y nos dieron las diez… Los cantantes, como si hubieran estado un año y medio en la sala de espera, son los mismos de siempre. Están todos y es un alivio. ‘Mi gran noche’ es lo primero que suena, pero no es el primer tema con cantante. Uno de los habituales del local, sombrero y traje a lo Sinatra incluidos, reinaugura el micrófono con 'My way'. Durante meses el Toni 2 ha estado lanzando a sus feligreses el mismo mensaje. No abrirá hasta que las condiciones permitan que la experiencia del local sea la de siempre. Pues ya está el Toni 2 a su manera. Buena elección para ser el primer tema cantado.