Polémica a la guitarra: ¿los retrasos de Axl Rose en los conciertos hacían que Guns and Roses tocasen mejor?

En una entrevista concedida a la revista Billboard, Matt Sorum, exbatería de Guns and Roses, ha contado que los retrasos de Axl Rose en los conciertos estaban 'justificados'

De esa forma, el público se encendía tanto que los conciertos eran un éxito

"Llevábamos el show a otro nivel", ha contado

Seguro que te ha ocurrido alguna vez. Estás esperando para ver a tu grupo preferido en concierto. Has hecho cola al sol para entrar al recinto, te has pegado una carrera furibunda entre codazos y ansiedad para conseguir un buen sitio y llegas con una hora de antelación. Pasa el tiempo, se acerca el momento y crees que ya está todo listo para disfrutar del solo de guitarra que sueñas ver en directo desde hace años. Pero la estrella de turno no aparece. Y sigue sin aparecer. Hasta que el público estalla tan fuerte que no le queda más remedio que dejar lo que esté haciendo y hacerlo estallar todo.

Se trata de una escena habitual, que suele desquiciar al público y generar polémica allá donde ocurre. Pero, ¿y si retrasar hasta el extremo el inicio del concierto fuera positivo para que, una vez empezado, la calidad del mismo fuera mejor? Eso ha dejado entrever Matt Sorum, exbatería de Guns and Roses, quien ha contado un 'rito' previo a las actuaciones del grupo que el líder de la banda, Axl Rose (59 años), ponía en práctica -consciente o inconscientemente- para mejorar las expectativas del 'show'.

En una conversación con la revista Billboard, recogida por el medio especializado Loudersound, Sorum, quien había acudido para hablar sobre el lanzamiento de sus memorias, 'Double Talkin' Jive: True Rock 'n' Roll Stories From the Drummer of Guns N' Roses', ha afirmado que esos retrasos astronómicos eran, en realidad, el caldo de cultivo perfecto para que, al salir, el show fuera un verdadero éxito y los fans estuviesen realmente entregados para partir la pana.

"Llevábamos el show a otro nivel"

"Llegábamos dos horas tarde, estaba frustrado, pero una vez que llegamos allí todo era simplemente rock and roll", explicó Sorus, nacido en el estado de California hace 60 años. "Estábamos soltándolo todo porque había muchísima frustración, enfado y ansiedad, pero realmente llevábamos el show a otro nivel", ha detallado sobre aquella época. Era Axl Rose quien, en la mayoría de los casos, era el causante de aquellas demoras que hacían rabiar al público.

Momentos inolvidables