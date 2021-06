¿Una folclórica? En honor a la verdad, ignorábamos que la Jurado vistiese bata de cola, porque los discos que publicaba por entonces -segunda mitad de los setenta y primeros ochenta- eran de música pop ; arrebatada, amasada en forma de brutales baladas, eso sí, pero pop al fin y al cabo. En la radio no hacían distinción: Como yo te amo fue número uno de LOS40 en febrero de 1980; Como una ola, en marzo de 1982. En la portada de este último disco lucía chupa de cuero a la moda de la nueva ola.

Unánimemente se la aclamaba como icono pop. Su voz de tornado y la calidad de las canciones que le bordaba a medida Manuel Alejandro no ofrecían discusión.

Audaz en sus canciones

Aunque los más pequeños lo percibíamos entonces solo vagamente, su presencia escénica tenía una fuerte carga sexual, atrevida, incluso innovadora, en un país que acababa de salir de una dictadura. Tras el desnudo que se insinuaba en la cubierta de Señora, su álbum de 1979, cantaba sobre ardientes tríos, hombres que no daban la talla, amantes jóvenes que apenas sabían besar… En unos días en que aún se encomiaba a la mujer sumisa, se atrevía a dedicar una sarta de exabruptos a un varón: "Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso", descerrajaba en Ese hombre.

"Es [una canción sobre] una masturbación en la playa, más clara que el agua", dijo Manuel Alejandro en el documental dedicado al compositor jerezano en el programa de TVE Imprescindibles. "Y sin embargo ella se atreve a hacerla y lo hace perfectamente, cuando tenía un pudor tremendo". No era fácil encontrar transgresión semejante en cualquier otro ámbito de la cultura.

Una mujer ingobernable

No había modo de frenarla. Consciente de la voluptuosidad de su cuerpo, sabía sugerirlo a su manera ingobernable, simplemente porque a ella le daba la gana. En 1972, acudió como invitada al programa de televisión de José María Íñigo. Como recordaba el añorado periodista en su libro Ahora hablo yo, la chipionera empezó su actuación cubierta por una capa que le llegaba hasta los tobillos , pero en un momento dado se despojó de la amplia prenda para quedarse con un escueto vestido negro de raso.

Su vida personal no tenía nada que envidiar en términos de enjundia mediática a la de las grandes estrellas internacionales. Mientras Camilo Sesto cubría con celo su intimidad y Raphael vendía su placidez hogareña (casado desde 1972 con Natalia Figueroa), de Rocío se documentaba puntualmente una privacidad tan excesiva como todo lo que la rodeaba.

Contrajo matrimonio en 1976 no con un galán de cine ni un acicalado presentador, sino con un rudo forzudo: el boxeador Pedro Carrasco (Mi bruto bello fue uno de los éxitos de Rocío de 1985). Con Pedro retirado de su actividad profesional, la cantante era el pilar de la casa.

El fin de su matrimonio

A pesar de que estaban muy enamorados, se rumoreaba que no se llevaban bien. Precisamente fueron las obligaciones artísticas de Rocío Jurado, sus constantes viajes, lo que desató el conflicto. Como comentó el poeta Antonio Murciano -uno de los amigos más cercanos de la cantante- a Vanity Fair en 2018, "Pedro salió con una mujer y tuvo relaciones mientras Rocío estaba en América. Jurado se enteró, le sentó muy mal" . En 1989, Interviú desvelaba el fin de su convivencia. "Es verdad, nos hemos separado", decía la cantante. "Para mí es muy duro", confesaba el exboxeador.

El divorcio, consumado en 1993, fue de los más sonados en España: aunque la ley lo permitía desde 1981, no era una práctica tan normalizada con lo sería muchos años después (la cifra récord de separaciones legales no llegó hasta 2006, con 126.952 sentencias). En 1995, otra boda de tronío: con Ortega Cano. El torero y la folclórica. El cliché made in Spain por definición.