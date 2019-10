Romano Aspas, el esnifador de agua del mar de Formentera: "Me gustaría ayudar a la gente joven a salir de las drogas"

Tiene un parecido más que razonable con Julio Iglesias, aunque afirma que no lo explota

Romano Aspas es un artista singular. Descifrar su edad es una quimera imposible. Parece haber hecho un pacto con el diablo para mantener una tez tersa, un pelazo y una vitalidad increíble. Un pacto o, quizás, el agua de Formentera.

Le llamamos para conocer su historia y, al otro lado del teléfono, nos responden desde la playa. Envidia. "Me he venido a Formentera a desconectar, así que estoy aquí con un sol espléndido". Al otro lado está este asturiano de nacimiento y valenciano de adopción que, finalmente, recaló en la pequeña isla de Baleares para desarrollar una de sus grandes pasiones: la composición e interpretación musical tras una vida dedicada a la venta comercial y, sobre todo, a la reproducción de réplicas de manuscritos medievales, lo que le llevó a ganar varias veces el Premio Nacional del Ministerio de Cultura al Facsímil Mejor Editado y montar su propia editorial. Sin embargo, ahora todo es diferente.

Cuestión de actitud

"En la vida todo es la actitud. Si tu actitud es de joven, dinámica, emprendedora, seguirás siempre siendo joven. Yo soy así, es mi actitud vital. Soy muy deportista. Hago 20 o 30 kilómetros en bici, no voy en coche. Nado, me cuido. Eso no excluye que un día a la semana, si no tengo ninguna obligación, salga y me tome un vino. No bebo copas. Solo champán o vino", nos cuenta para Uppers.

Romano, que en su adolescencia ya empezó a querer ser un cantante y no pudo por las circunstancias de la vida, acaba de emprender, desde septiembre de 2018, su nueva carrera musical, que este año le llevará a cantar en plazas como Madrid, Barcelona y Mexico D.F. "En mí nunca creyó nadie. Ni siquiera mi propia familia. Cuando triunfé como vendedor en mi primera etapa laboral y me quise cambiar de trabajo me decían que cómo iba a hacer eso con lo bien que me iba, pero lo hice. Además, cuando empecé a trabajar, con 18 años, mi madre, a la que adoro, me decía 'hijo mío, qué trabajo te has buscado que te cuesta hasta dinero'", confiesa Aspas.

Esnifar... agua del mar de Formentera

Una de las claves del éxito de Romano Aspas en Instagram, donde ya atesora más de 11.000 seguidores, es uno de sus famosos claims: 'esnifar... agua del mar de Formentera'. Aunque en un principio se pudiera relacionar el consumo de estupefacientes con este lema, nada más lejos de la realidad y del objetivo principal.

¿De dónde surgió? "Esnifar agua del mar es una práctica que yo hacía habitualmente para limpiar las fosas nasales. Un día se me ocurrió 'si esto lo hago creo que va a resultar simpático contarlo en redes sociales'. Cogí el móvil y me grabé un vídeo. Lo de esnifar a la gente le llama la atención, es como un gancho. No podía imaginar que iba a tener esa repercusión, igual que pasa con la música: nadie pronostica con certeza un hit mundial", nos cuenta Aspas.

Además, este artista se muestra en total confrontación con las drogas: "Lo de 'esnifar agua del mar' es para crear una provocación. Conozco grandes amigos con un talento increíble, geniales, con un físico espectacular que por meterse en la cocaína no han llegado a nada. A mí me han ofrecido droga para esnifar 10.000 veces y siempre he dicho que no; de hecho, me he tenido que ir de sitios porque me han insistido demasiado", explica.

Para Romano Aspas, "con las drogas se pierde la capacidad de gobernar el timón de tu propia vida. Si te has convertido en un drogadicto no vas a poder conseguir tus sueños, porque ya no estás disciplinado. Me gustaría ayudar a la gente joven a salir de las drogas o a que no entren, incluso drogas muy blandas, como el tabaco. Lo mejor es no empezar nunca: no fumarte ni un cigarro. Antes podía parecer elegante, pero ya está pasado de moda".

Su parecido con Julio Iglesias