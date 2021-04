Los Rolling Stones seguirán sonando fuerte. Ron Wood, guitarrista de la banda , ha comunicado en una entrevista con el diario británico The Sun que ha superado su segundo cáncer, una enfermedad que le llegó el año pasado en pleno confinamiento debido a la pandemia de la covid-19 y que ya había padecido hace algunos años. El primero fue de pulmón , pero ahora ha sufrido uno de células pequeñas , que normalmente se detecta en los pulmones, aunque puede estar presente en otros órganos como la próstata, el páncreas, la vejiga o los ganglios linfáticos.

El músico no ha revelado dónde ha afectado este segundo cáncer que, como expone el medio británico, se caracteriza por unas células cancerígenas muy pequeñas que suelen crecer muy rápido, aún así parece que Wood lo cogió a tiempo porque ha comentado que ya logró superarlo. Los últimos años no han sido precisamente fáciles para el guitarrista, que ha explicado que tuvo "cáncer de dos formas diferentes. Sufrí uno de pulmón en 2017 y tuve uno de células pequeñas recientemente con el que tuve que batallar en el confinamiento", revelaba a The Sun.