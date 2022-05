Ronnie Wood, guitarrista de los Stones: "Los que nos vieron hace 40 años, que vengan con sus hijos y flipen con el rock"

Los Rolling Stones están a punto de iniciar su gira, y los nervios de sus seguidores y los propios artistas están a flor de piel. En una entrevista exclusiva con Esquire, Ronnie Wood, el guitarrista de la mítica banda ha compartido alguna de s us sensaciones por esta nueva aventura, y ha confesado cómo le afecta el paso del tiempo, tanto a nivel profesional como personal.

Ronnie Wood se encuentra en plenos ensayos de la que será la nueva gira de los Rolling, que arranca en Europa el 1 de junio, justo el día que cumple 75 años. Una gira que además se desarrolla sin Charlie Watts. "Es lo que él hubiera querido, los Rolling no paran. Y aunque parezca mentira, aunque resulte casi magia, puedo decirte que la banda tiene ahora un impulso extra. Es la energía de Charlie... Charlie vive ", dice Wood.

Estos conciertos llegan 60 años desde el inicio de su rock and roll. El grupo lleva seis décadas a sus espaldas en el mundo de la música. "A veces ni los propios Stones se creen que lleven 60 años dando guerra. Es increíble que siga todo esto en pie con tanta energía, y que el público siga llenando los estadios, gritando y bailando y pidiendo más a esta panda de casi octogenarios", confiesa el guitarrista.

"Estamos profundamente conectados. El mundo romaní, los orígenes del arte y la música en España... Adoro el flamenco. Me habría gustado dialogar con las guitarras de gente como Paco de Lucía. Tengo impresa en la sangre la forma de vivir gitana. Aún conservo en casa un carromato, no olvido mis orígenes. De España hay muchas cosas que admiro. Pero siendo artista me quedo con la luz. Y con El Prado, sobre todo con Goya", relata el artista.