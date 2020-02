Sabina explica su caída en silla de ruedas y Madrid se rinde: “Me he dado un golpe muy fuerte y me duele mucho”

Tenía que ser en Madrid, la ciudad que le ha dado todo, que moldeó su carácter y que, de vez en cuando, le da una pequeña bofetada para recordarle que el amor duele. Un tropiezo hacía perder el equilibrio a Sabina y caer del escenario cuando daba un concierto junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center. Pasado un rato, el propio Sabina salía al escenario en silla de ruedas a explicar lo sucedido. Un momento que rindió al público ante la ternura y la honestidad de sus palabras. "Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que me duele mucho y me hace que tengamos que suspender por todo el dolor".