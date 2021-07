No cabe duda de que 'Strangers in the Night' es una de las canciones más populares de Frank Sinatra. Además de alcanzar el número uno en la lista de éxitos Billiboard en 1966, gracias a este tema, el cantante ganó dos Grammys. Aun así, 'La Voz' odiaba con todas sus fuerzas la canción, que había sido compuesta por el director alemán de orquesta Bert Kaempfert. La reacción de Sinatra al escucharla fue clara: "No quiero cantar esto. Es una mierda". ¿Por qué siguió cantándola? Funcionaba increíblemente bien entre el público y daba dinero. No obstante, ese no es el único motivo por el que un músico acaba cogiéndole manía a sus propias creaciones. Ya sea porque se hartan de oírla constantemente, porque les recuerda a un momento de sus vidas que quisieran olvidar o porque simplemente no les representa. En el vídeo, otros casos de artistas que acabaron echando pestes de canciones que puede que a ti sí te chiflen.