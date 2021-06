La de Sinead O’Connor no es una historia fácil. Quizás por eso hay tardado tanto tiempo en plasmarla en 'Remembranzas. Escenas de una vida complicada' , que sale a la luz en nuestro país el 21 de junio. Estas memorias parecen ser una buena ocasión para entender a la artista irlandesa. En ellas va más allá de los episodios por todos conocidos, como el día que rompió una imagen del papa Juan Pablo II en 'Saturday Night Live' ante millones de espectadores y pronunció la frase "lucha contra tu verdadero enemigo". Le llovieron numerosas críticas por parte de toda la industria musical . Ahora ha escrito su verdad, en la que señala a quienes alguna vez la dañaron, y entre los que se encuentra su madre o el mismo Prince, autor del éxito 'Nothing Compares 2U'. En el vídeo recopilamos cinco frases de las memorias que te explican más de ella que cinco décadas de portadas.

Hoy O’Connor vive sola en un pequeño pueblo de Irlanda en la cima de una montaña. Y no le importa: “Soy afortunada porque disfruto de mi propia compañía”, confesó en una entrevista en The New York Times. Allí espera hasta que su nuevo álbum, ‘No Veteran Dies Alone’, sea publicado a finales de año. No se aburre. De hecho, la pandemia la ha sobrellevado viendo programas en la tele programas sobre crímenes o noticias de un canal estadounidense, comprando decoración para su jardín o fumando cigarrillos Mayfair. Hace unos meses, se mudó de casa y conoció a un grupo de mujeres que ahora son sus amigas y con las que comparte muchos de los secretos de esa compleja vida que ha tenido.