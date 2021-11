Susan Sarandon recuerda su romance con David Bowie: los personajes que marcaron la vida amorosa del Duque Blanco

"Me costaba conciliar el sueño y estaba tomando una medicación muy fuerte. Soñé que David (Bowie) me había llamado y que habíamos tenido una conversación. Luego, más tarde, pensé: ¿De verdad me llamó? Y fui a mi teléfono y lo había hecho. Pero no recuerdo cuál fue esa conversación", relató Susan Sarandon en una reciente entrevista al diario británico The Mail. El intérprete de 'Ziggy Stardust' fallecía una semana más tarde a causa de un cáncer de hígado. La actriz y el cantante se habían conocido en la filmación de la película 'El ansia', en 1983. Tras el rodaje, mantuvieron un apasionado romance, que la protagonista de 'Thelma y Louise' confesaría tres décadas después.