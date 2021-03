Algo está cambiando en los artistas de la mal llamada música urbana -algunos ya prefieren llamarla 'música negra', un término más preciso que engloba todos los géneros que se están tocando-. No hace tanto, sus videoclips solían responder casi siempre a un patrón común: coches deportivos, ropa cara de grandes marcas y actitud desafiante. Lo mismo ocurría con las instrumentales de las canciones: casi siempre producidas con sonidos electrónicos, creados directamente con el ordenador, o con 'samples' (trozos) de otras canciones. Hoy, algunas de esas tendencias continúan vigentes. Pero algo está cambiando.

Estética, actores y músicos: un cambio de tendencia

Seis años atrás, nadie hubiera pensado que C. Tangana (Antón Álvarez) juntaría por primera vez a Jorge Drexler y Andrés Calamaro en un estudio para producir dos temas de rock e incluirlos en el disco que le abriría las puertas a un nuevo nicho generacional. O que Natos y Waor, referentes del rap nacional (pregúntale a tus hijos) incluirían a Loles León, Antonio Resines y los Heavys de Gran Vía en el videoclip del segundo adelanto de su nuevo álbum. O que la propia Rosalía se transformaría en Frida Kahlo para su colaboración con la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

C. Tangana: el descubrimiento de la música neopopular

El giro hacia la música popular que Álvarez ha protagonizado en su nuevo disco, El Madrileño, ya ha sido comentado en otras ocasiones. Las referencias de su videoclip 'Tú me dejaste de querer', el papel de Pepe Blanco, icono de la copla española, en su canción 'Cuándo Olvidaré', la colaboración con Andrés Calamaro para el tema 'Hong Kong' y Jorge Drexler para 'Nominao'... El Madrileño es en sí mismo una fusión extrema de lo castizo y lo actual, con innumerables guiños a la cultura tradicional española , pero también latina. Veamos algunos ejemplos.

En 'Cuándo Olvidaré' , Tangana incluye un discurso en clave irónica de Pepe Blanco en el que el cantautor logroñés explica qué es y qué debería ser la canción española. Para el videoclip de Youtube, Álvarez 'ficha' al actor Imanol Arias, que interpreta las palabras de Blanco postrado sobre la barra del bar. Un fragmento de la letra proviene directamente del tango 'Nostalgias', interpretado entre otros por Plácido Domingo. El estribillo se ha extraído de la canción 'Pasan los Días de la Tana', producida por Paco de Lucía. Y eso no es todo: una parte de la melodía es un arreglo de la canción tradicional cubana 'Cuándo Llegaré al Bohío'.

'Muriendo de Envidia' cuenta con la colaboración de Eliades Ochoa , prolífico guitarrista cubano conocido por formar parte de la agrupación Buena Vista Social Club (1997). A iniciativa del productor norteamericano Ry Cooder, el proyecto reunió a talentosas aunque olvidadas leyendas del sonido de la isla como Rubén González, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omara Portuondo o el propio Ochoa. Tangana no solo logró encandilar al mítico músico cubano, sino que le animó a reinterpretar 'Lola', la canción que Antonio González 'El Pescaílla' dedicó a su amada Lola Flores. 'Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas'.

Natos, Waor y Recycled J: videoclip con Loles León y Resines

Hace unos días, la agrupación publicó en Youtube el segundo 'single' del adelanto de su nuevo disco, 'Más Alcohol'. Para sorpresa de muchos, no se trata de un tema de rap al uso: más bien es una canción de rock, tanto en la estética de garaje como en el sonido, donde no hay bombos y cajas sino guitarra, bajo y batería. El reparto, además, incluye a viejos conocidos de la industria cinematográfica española: Loles León, Antonio Resines o Mª Concepción Moreno. También aparece Karlos Animal, vocalista de Non Servium. Al final del vídeo, los tres acuden a los míticos Heavys de Gran Vía para pedirles opinión acerca de su nuevo tema.