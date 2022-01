Serrat se plantó y puso como condición cantar sobre el escenario londinense del Royal Albert Hall la versión en catalán de 'La, la, la'. En la carta que escribió comunicando su deseo expresaba el "orgullo" de haber sido designado por TVE para ser el representante español en Eurovisión. "Yo soy y sigo siendo, por encima de todo, un cantante catalán , y en esta lengua me he expresado para cantar durante cuatro años", escribía, pidiendo que la actuación se realizase en la lengua cooficial. El problema vino cuando el ente público se lo impidió y designó a Massiel , artista emergente en aquel momento y que se encontraba en México, como la nueva intérprete del tema que llevó a España a la victoria en el certamen aquel año.

Ahora, tras más de 50 años, España vuelve a tener la posibilidad de enviar una canción en lengua cooficial, esta vez en gallego con el grupo Tanxugueiras. El trío de gallegas tiene muy presente el episodio de Serrat y no esconden las ganas de viajar a Turín con el gallego. "Los tiempos de ahora no son los de antes. Es resarcirse de ese episodio y de todos los que se fueron creando con las lenguas cooficiales. Nosotras no creemos en las fronteras", contaba Sabela Maneiro a eldiario.es, que es precisamente el lema que se escucha en la canción 'non hai fronteiras'. "La gallega es una lengua más de España y ¿por qué no puede representar no solo a los gallegos, también a todas las comunidades?", ha reflexionado.