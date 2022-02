El último concierto de Los Beatles: un recital en la azotea de su discográfica que nadie esperaba

El documental -que finalmente se llamó Let it be como el disco, brillante coda a una asombrosa carrera- tiene el registro de esta verdadera perla. Tocaron cinco temas: Get back (del que hicieron tres tomas), Don’t let me down (lo tocaron dos veces), I’ve got a feeling(también por duplicado), One after 909 y Dig a pony. La duración del concierto fue breve: sólo 43 minutos.