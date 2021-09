¿Qué hubiera ocurrido con la historia del rock si 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd si no se hubiese publicado? Muchos coincidirán en que el ser humano se habría perdido una experiencia sonora brutal. Y eso es justo lo que la industria musical ahora ha querido enmendar con el disco 'Toy' (2001), un proyecto que David Bowie se vio obligado a archivar por las disputas con su discográfica de entonces, Virgin.